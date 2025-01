Le vittorie di Pisa e Spezia, il nuovo ko della Carrarese e la crisi infinita della Samp: questa sera torna Serie B Social Club

La vittoria dello Spezia contro il Sassuolo riapre la corsa alla Serie A diretta e regala un assist anche al Pisa, che vince di misura contro la Salernitana e accorcia proprio sulla capolista, ora a +2 dai toscani e a +7 dalle Aquile. Terzo ko in fila invece per la Carrarese, che dopo aver perso i derby con Pisa e Spezia cade sul sintetico di Castellammare contro la Juve Stabia, mentre prosegue la crisi nerissima della Sampdoria, che sopra di due gol si fa rimontare dal Mantova e porta a casa solo un pareggio. Questi e tanti altri i temi della puntata numero ventitré di Serie B Social Club, che torna come di consueto oggi, giovedì 30 gennaio, in diretta alle ore 21.

Sarà l’ultima puntata con il mercato aperto, che regalerà ancora qualche colpo alle quattro squadre, prima di un turno di campionato come sempre insidioso. Lo apre il Pisa, in campo al Barbera contro un Palermo ferito, mentre per lo Spezia l’ostacolo si chiama Cittadella. Per la Samp sfida da dentro o fuori contro il Cosenza ultimo in classifica, mentre la Carrarese cerca di spezzare la striscia negativa in un altro match intenso con il Brescia, fresco di cambio in panchina.

Quattro giornalisti, uno per ogni città, si alterneranno nel racconto dei diversi punti di vista in un campionato che come sempre riserva sorprese a ogni turno. Come sempre sarà possibile seguire il programma in diretta sulle pagine Facebook dei quotidiani Città della Spezia, Genova24, Genova 24 Sport, Levante News – La Voce del Tigullio, La Voce Apuana, Pisa News, IVG Sport e sulla pagina You Tube dedicata alla trasmissione. Chi non riuscisse a collegarsi può comunque gustarsi la puntata on-demand sui medesimi canali di trasmissione. Vi attendiamo numerosi, per rispondere alle vostre domande!