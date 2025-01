Da Roberto Maccanti

Desidero ringraziare con tutto il cuore i monaci del monastero di San Prospero di Camogli ed in particolare il priore dom Francesco Pepe per avermi accolto e ospitato con amore per ben un anno come un suo confratello, aiutandomi psicologicamente e fisicamente nel più brutto momento della mia vita, non facendomi mai mancare nulla.

