Lettere/ “Rapallo, il grande impegno del sindaco innamorato della città”

Da Consuelo Sansalone

Leggendo la lettera da voi pubblicato sento il dovere di dar voce e sostegno ad una persona meritevole ossia il nostro sindaco Elisabetta. Dopo la lettura Ma s di getto ho scritto due righe …

Caro concittadino, sono convinta che avrebbe avuto da ridire con qualsiasi nuovo sindaco. Trovo sicuramente più costruttivo un dialogo chiarificatore se ancora non ha compreso il grande ed impegnativo lavoro svolto fino ad oggi da questa nuova amministrazione composta per altro da molte figure importanti già presenti in precedenza. Ricordo che questa amministrazione ha iniziato da subito ad adoperarsi in favore della nostra splendida Rapallo. Di strada ce n’è sicuramente ancora tanta da fare ma non si dimentichi che sono passati appena sette mesi dalla candidatura Ricci. La sua lettera al Levante News mi fa pensare che non conosca affatto il nostro sindaco, persona innamorata perdutamente della sua città determinata a fare tutto ciò che è possibile e non, che nonostante le mille difficoltà nel gestire una situazione trovata molto complessa non perde mai il sorriso e la disponibilità che la contraddistingue, aggiungo inoltre cosa davvero non scontata ai giorni nostri la volontà di fare lavoro di squadra senza aver bisogno di apparire per i meriti. Trovo la sua lettera davvero poco costruttiva, Invece di dar fiato alla bocca consiglio di riflettere e soprattutto di conoscere realmente i fatti prima di giudicare.

» leggi tutto su www.levantenews.it