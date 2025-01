Lettere/ “Rapallo: non giudico la persona ma il suo operato”

Da Fabio Sarro (abbiamo pubblicato volentieri le prime lettere perché i confronti in città si fanno. Anche dettati dai risultati elettorali che prima attribuivano due soli seggi alla maggioranza ed oggi sei. E’ chiaro che nessuno attribuisce colpe al sindaco Elisabetta Ricci; purtroppo però lei sembra pagare i giudizi rivolti ad una maggioranza che sembra non coesa a cui si deve, è un esempio, il fermo del supermercato di San Pietro che oltre rappresentare un servizio in quella frazione, porterebbe alle casse comunali una interessante cifra in oneri di urbanizzazione. Con questo, dato che Levante News non è un social, invitiamo a porre fine ai botta e risposta m.m.)

Gentile Sig.ra Consuelo Sansalone,

» leggi tutto su www.levantenews.it