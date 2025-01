Loano, la Fondazione Stella-Grossi dona apparecchiatura per le emergenze pediatriche all’ospedale Gaslini

Loano. Nella giornata di martedì 28 gennaio, il sindaco di Loano Luca Lettieri ed il presidente della Fondazione Stella-Grossi hanno consegnato all’istituto “Giannina Gaslini” di Genova un modulo di rilevazione dell’End-Tidal CO2 che la stessa Fondazione ha voluto donare all’ospedale pediatrico.

La End-Tidal CO2, cioè la misurazione in tempo reale dell’anidride carbonica espirata, permette di valutare in real time le condizioni dei pazienti intubati e ventilati: conoscere tale valore consente di ottimizzare la ventilazione. Il sensore donato dalla Fondazione sarà integrato su un ventilatore da terapia intensiva polmonare da trasporto in emergenza per pazienti pediatrici e neonatali.

