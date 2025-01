Mulinetti, un pennello di 64 metri e una scogliera sommersa per difendere il viadotto ferroviario

Genova. Un molo a martello lungo 64 metri, un ripascimento massiccio da 130 metri cubi per metro lineare e il livellamento del fondale con una scogliera artificiale sommersa pensata per depotenziare il moto ondoso in arrivo sul litorale. Questi sono gli ingredienti pensata da Rfi per la messa in sicurezza dei piloni del viadotto Mulinetti, costruito sull’omonima spiaggia e che di fatto sorregge l’unico binario della linea ferroviaria Genova La Spezia

I lavori, il cui progetto è stato depositato per il percorso di valutazione dell’impatto ambientale, saranno divisi in due fasi: una riguarda gli interventi di consolidamento delle pile del viadotto, mentre la seconda prevede la realizzazione delle opere di difesa costiera. Opere che avranno anche un certo impatto visivo e per questo dovranno essere valutate da ogni punto di vista, anche quello paesaggistico.

