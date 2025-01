Muro crollato al Lagaccio, terminate le ricerche. Ma adesso si temono le nuove piogge

Genova. Si sono ufficialmente concluse le ricerche sulle macerie del muraglione crollato martedì mattina in via dei Cinque Santi, nel quartiere genovese del Lagaccio. Da tre giorni i vigili del fuoco erano impegnati nelle operazioni per escludere completamente l’eventuale presenza di persone travolte dai detriti e l’esito finale è stato negativo. Adesso a preoccupare sono le nuove piogge previste nei prossimi giorni che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione.

Per proteggere ciò che resta del muro di contenimento, la ditta incaricata dall’amministratore del condominio Fabio Piccardo ha provveduto a posizionare un maxi telone, utile perlomeno a limitare le conseguenze delle precipitazioni evitando che massi e pietrisco possano staccarsi dalla massa che ostruisce la strada. I tecnici specializzati hanno puntellato la struttura lungo le scale di accesso al civico 1 di via dei Cinque Santi. Questo intervento dovrebbe scongiurare nuovi crolli, ma la situazione è precaria e il rischio esiste in ogni caso.

