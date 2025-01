“Oltremare Tachicardia” è il primo inedito della liceale sarzanese LaSara

Oltremare Tachicardia è il nuovo singolo di LaSara, un brano dal chiaro stile musicale che mescola elementi di R&B e pop. “La canzone – spiega l’artista – parla di una lotta interiore e del caos emotivo che accompagna il processo di crescita. Descrive il senso di smarrimento e di incertezza, come se fossi sospesa tra sogni, paure e il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Con immagini evocative come sorrisi persi e un cuore in apnea, esprime il peso delle aspettative e delle cadute, ma anche la forza di accettarsi nonostante gli errori. La ripetizione di “Post-it in mente” richiama pensieri che si fissano nella memoria, mentre “oltremare tachicardia” trasmette la tensione e l’ansia di andare avanti. Il mix di sonorità crea un’atmosfera emotiva e coinvolgente, enfatizzando il contrasto tra fragilità e determinazione”.

Sara Ferretti, in arte LaSara, è una giovane cantante e autrice di testi nata nel 2006 e residente a Sarzana. Attualmente frequenta il quarto anno del liceo classico, unendo con passione gli studi alla sua crescita artistica. Dal settembre 2021, frequenta l’accademia “Musicamia” di Lido di Camaiore, dove si forma sotto la guida della vocal coach Sabrina Ceccarelli. Oltre al canto, si dedica alla scrittura di canzoni e partecipa ai laboratori e master di songwriting organizzati dall’accademia, lavorando con professionisti come la cantautrice Chiara Nikita, l’autore Nicco Verrienti, sotto la supervisione del produttore Vincent Masini.

