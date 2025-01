Piaggio Aerospace, Casella (AVS): “Servono investimenti e non licenziamenti”

Villanova d’Albenga. “Il piano industriale per Piaggio Aerospace deve ancora essere presentato, ma la società acquirente ha già annunciato l’intenzione di lasciare a casa 60 lavoratori. È un pessimo modo per iniziare il nuovo corso industriale per un’azienda che, al contrario, avrebbe bisogno di nuove assunzioni per tornare alla piena occupazione. Molti dipendenti si sono licenziati negli ultimi anni per la scarsa chiarezza sul futuro dell’azienda, diminuendo così la capacità produttiva. Adesso andrebbe ristabilita la completezza dell’organico: invece i potenziali compratori hanno scelto di intraprendere la strada opposta”.

Così Jan Casella, consigliere regionale di AVS e vicepresidente della Commissione regionale Lavoro, commenta la situazione occupazionale sul futuro di Piaggio Aerospace.

