Pnrr, il Comune crea una struttura ad hoc per monitorare i progetti ma il sito web “trasparente” è ko

Genova. I progetti finanziati con fondi Pnrr e Pnc e seguiti direttamente dal Comune di Genova sono 134 per un totale risorse pari a poco più di un miliardo di euro. In questi mesi i progetti Pnrr stanno entrando nel pieno della fase attuativa e l’amministrazione civica vuole dotarsi di un sistema di verifica e monitoraggio dell’intero programma.

Per questo con una determinazione dirigenziale che porta la pubblicazione in data odierna a stabilito di istituire una nuova struttura organizzativa, un ufficio dedicato, all’interno della direzione di area Project management office, al fine di avere contezza dell’andamento dei lavori in relazione agli impegni assunti come soggetto attuatore, integrando il controllo di progetto, in capo alle singole direzioni realizzatrici, con un sistema centralizzato che consenta una visione d’insieme dell’intero programma e del suo allineamento rispetto alle date di conclusione.

