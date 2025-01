Prima Categoria, il Savona si conferma capolista. Briano: “Sono contento di essermi nuovamente sbloccato, contro la Spotornese una vittoria importante”

Savona. Tre punti importanti. Domenica pomeriggio, presso il campo sportivo “Fiorenzo Ruffinengo”, il Savona guidata da mister Emanuele Cola ha affrontato la Spotornese in occasione di uno dei match valevoli per la diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Il match, una gara in cui i biancoblù hanno fatto la partita sbattendo a più riprese sul muro eretto dalla Spotornese, è terminato con il risultato di 0 a 1 in favore degli Striscioni.

Match winner e autentico mattatore della sfida è stato Andrea Briano, attaccante tornato al gol dopo un lungo periodo di astinenza. “Tenevo particolarmente a questa partita – ha svelato nel post-gara il classe 2000 – anche se, da un certo punto di vista, mi dispiace aver segnato proprio contro la Spotornese. Loro mi hanno sempre trattato bene (Briano è un ex giocatore del sodalizio biancazzurro, ndr) e sono come una famiglia per me, però sono contento di essermi sbloccato di nuovo. Mi serviva principalmente per un discorso di fiducia personale, oggi sono contento sia per la prestazione che per i tre punti”.

