Recco: a Mulinetti la corrente elettrica è un optional; ancora black out e proteste

C’è chi tiene conto, annotandole, delle interruzioni di energia elettrica: un lungo elenco. Anche per far valere, prima o dopo, i propri diritti davanti al giudice. Levante News aveva denunciato il problema quattro mesi fa. L’Enel non è evidentemente intervenuta a verificare l’origine dei guasti e soprattutto a porvi finalmente rimedio. La zona è quella di Mulinetti a Levante di Recco, che non è soltanto quella più appetibile e bella della città. Essendo decentrata, qui le famiglie sono abituate a tenere provviste nei frigoriferi di casa per evitare di andare in centro tutti i giorni. Ed è una zona che in estate apre strutture turistiche con clienti che esigono servizi efficienti 24 ore su 24.

In questi giorni di pioggia i black out si sono susseguiti e gli abitanti elencano le conseguenze; cibo che rischia di essere cacciato via; elettrodomestici e computer che vanno in tilt; termosifoni spenti e stop all’acqua calda. Residenti esasperati.

