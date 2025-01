Recco: manutenzione della segnaletica per migliorare la sicurezza stradale

Dallo staff del Sindaco

Nelle ultime settimane, a cura del comando di Polizia Locale di Recco, sono state portate a termine una serie di attività per ravvivare e riorganizzare la segnaletica stradale in diverse zone della città. Gli interventi, realizzati in orario notturno per ridurre al minimo i disagi per i cittadini, hanno riguardato in particolare gli stalli a pagamento e alcune vie interessate da recenti lavori. “Garantire ai cittadini una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale risulta prioritario, in un’ottica di miglioramento della vita e di prevenzione degli incidenti” chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo.

