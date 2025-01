Sanità: ok al progetto della Regione sull’intelligenza artificale appliacata alle liste d’attesa

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Il progetto della Regione Liguria “#Reg4IA”, sull’Intelligenza Artificiale applicata allo smaltimento delle liste d’attesa sanitarie, è stato scelto dal Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri come progetto-pilota nazionale e finanziato con 6,5 milioni di euro. Il progetto, che vede la Liguria come capofila, ha poi ottenuto l’adesione di Piemonte, Sicilia, Lazio, Calabria, Molise, Basilicata e della Provincia Autonoma di Trento. Una piccola parte del finanziamento copre anche l’analisi dei flussi turistici.

