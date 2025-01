Santa Corona, il sistema in 3D per la neurochirurgia: ecco il nuovo esoscopio

Pietra Ligure. Una nuova apparecchiatura all’avanguardia per la Struttura complessa di Neurochirurgia: è l’Esoscopio, donato dalla Fondazione De Mari e presentato questa mattina presso la sala congressi “Lorenzo Spotorno” dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La nuova tecnologia rappresenta uno strumento per gli interventi di Neurochirurgia, sia quelli transcranici sia quelli di colonna vertebrale: è già attivo in diverse realtà ospedaliere del nord Italia e al Santa Corona è già utilizzato in nove casi chirurgici.

