‘Santa’: tutte le disposizioni su sosta e viabilità in vista della 1° Portofino Marathon

Dall’ufficio del Sindaco

In vista della 1° Edizione della “Portofino Marathon” e della 1° edizione della marcia ludico motoria “I due Castelli for Togo”, la Prefettura ha disposto la sospensione temporanea della circolazione nei due sensi di marcia lungo la SP 227: fra Santa Margherita Ligure (Piazza Vittorio Veneto) e Portofino dalle ore 8:00 alle ore 14:45; fra Santa Margherita Ligure (Piazza Vittorio Veneto) e Rapallo dalle ore 8:15 alle ore 11:45 per il giorno 2 febbraio 2025. In scia a queste disposizioni, il comando di Polizia Locale ha disposto alcuni divieti di sosta e fermata, deviazioni del traffico, interdizioni localizzate alla circolazione pedonale consultabili nell’ordinanza che alleghiamo insieme alla nota della Prefettura.

