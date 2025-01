Scappa con l’hashish in tasca alla vista della volante ma non va troppo lontano

Alla vista di una volante della Polizia nei pressi di Piazza Brin ha provato ad allontanarsi con fare nervoso. E’ così che gli agenti, ieri pomeriggio, hanno chiesto a un giovane di fermarsi ricevendo come reazione una corsa a perdifiato nel tentativo di darsi alla fuga.

Raggiunto e bloccato dai poliziotti, il 32enne è stato trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di

hashsih, in parte suddiviso in piccole dosi, insieme a un bilancino e un ingente quantitativo di denaro contante. Arrestato per detenzione a fini di spaccio, oggi sarà processato per direttissima.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com