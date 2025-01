Sci, Coppa Liguria. Sporting Modolè Savona ancora protagonista a Prato Nevoso: ecco com’è andata

Savona. È stato un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per lo sci club Sporting Mondolè Savona sulle piste di Prato Nevoso, dove si sono svolte due gare del circuito di Coppa Liguria: uno slalom gigante venerdì 24 ed uno slalom speciale sabato 25.

Sugli scudi Vivian Petrini, Lucrezia Garelli e Matteo Copello con le loro vittorie rispettivamente nello slalom speciale categoria Under 16 femminile, nello slalom gigante cat. Under 16 femminile e nello slalom cat. Under 16 maschile. Petrini ha ottenuto anche un terzo posto in slalom gigante e Copello un secondo in slalom speciale. Sul terzo gradino del podio nello slalom gigante cat. Under 16 maschile anche Federico Lissignoli, a cui ha aggiunto un quinto posto nello slalom speciale.

