Secondo lotto del Rio Fanella: Comune di Ameglia ottiene finanziamento di 445mila euro

Il Comune di Ameglia ha ottenuto un finanziamento di 445.106,10 euro rientrante nell’ambito del piano contro il dissesto idrogeologico presentato dalla Regione Liguria e finanziato dal Ministero dell’Ambiente. L’intervento riguarda il secondo lotto del Rio Fancella, in via Pisanello, e si inserisce in un programma più ampio di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico, portato avanti dall’amministrazione comunale. Il Comune aveva presentato richiesta di finanziamento sulla base di un progetto esecutivo redatto dalla società Ethos Engineering di Alessandria.

L’intervento va a completare la messa in del tratto terminale di via Pisanello, una zona che presenta molte criticità e che in passato ha causato numerosi problemi agli abitanti della zona. Lo scorso anno infatti è stato realizzato il primo lotto di sistemazione del Rio Fancella, sempre grazie alla progettazione esecutiva predisposta dal Comune. “Siamo molto soddisfatti del finanziamento che premia il lavoro svolto dall’ufficio lavori pubblici – dice l’assessore ai lavori pubblici Cervia – ma siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per la prevenzione del dissesto idrogeologico, un problema sempre più rilevante a causa dei cambiamenti climatici e delle intense precipitazioni registrate negli ultimi anni. La nostra attività prosegue con il Canale Grifonara, per il quale è stato affidato l’incarico per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), e con il Canale Ghilenda in via Pisanello, sul quale viene predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza. Inoltre, sono previsti interventi progettuali anche sul canale di via Don Minzoni, per la realizzazione di briglie selettive. Solo negli ultimi mesi sono stati investiti 30.000 euro di fondi comunali per le progettazioni in tema di difesa del suolo”.

L’articolo “Inno alla speranza”: serata in musica con Marcelo Cesena in Sala Dante, organizza il centro culturale “Don Zanini” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com