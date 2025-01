Sul fotofinish il colpo per la Serie A: Lapadula vicinissimo allo Spezia

Sembrava un sogno di mezza estate ma in pieno inverno, e invece Gianluca Lapadula allo Spezia è più reale che mai. Proprio sul finire del calciomercato invernale (il gong è fissato per la mezzanotte del 3 febbraio, ndr) Stefano Melissano piazza la zampata ed è vicinissimo ad un accordo di massima per l’attaccante del Cagliari, pronto a scendere in B per sposare il progetto delle Aquile. Trentacinque anni il prossimo 7 febbraio, Lapadula è uno dei grandi bomber della categoria degli ultimi dieci anni: piogge di gol a Pescara, Benevento e proprio Cagliari, con cui ha sempre raggiunto la Serie A da trascinatore.

Chiuso nell’attacco della squadra di mister Davide Nicola, Lapadula era finito ai margini dei sardi che da qualche settimana stavano cercando una sistemazione. Annusato l’affare, lo Spezia si era iscritto alla corsa per l’attaccante, seppure consapevole di partire molto indietro nelle gerarchie, non per la volontà del calciatore ma per la potenza economica delle rivali. Ma proprio sul finire della sessione, l’accelerata che non ti aspetti: ieri sera i contatti che sembravano aver indirizzato l’operazione, poi la frenata di questa mattina fino ad arrivare alla totale apertura di qualche ora fa. Lapadula allo Spezia non è più un sogno e domani potrebbe diventare realtà.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com