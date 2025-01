Sviluppo economico, ecco la nuova “Road map bandi”: in arrivo dieci misure per 60 milioni di euro

Liguria. In arrivo nel primo semestre dell’anno 60 milioni di euro per sostenere gli investimenti di enti e imprese liguri. A illustrare le dieci misure, a valere sul PR Fesr 2021-2027, è il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana nel corso dell’evento organizzato da Regione Liguria al Palazzo della Borsa di Genova, con la collaborazione della Camera di Commercio di Genova. Sei i bandi che verranno attivati in favore degli investimenti produttivi delle aziende, per un valore di 44 milioni di euro; tre per migliorare le prestazioni energetiche degli immobili pubblico-privati, per un importo di 14 milioni di euro e uno, da 2 milioni di euro, nell’ambito della ricerca e sviluppo.

“Parliamo di soldi pubblici che abbiamo il dovere di far fruttare per far crescere la nostra economia, il nostro territorio – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – ed è per questo che mi piace sottolineare come Regione Liguria abbia già oggi mobilitato oltre il 40% dei 650 milioni di euro attribuiti alla programmazione Fesr nel settennato 2021-2027, nonostante per un anno e mezzo non siano stati approvati i regolamenti comunitari. Non vogliamo restituire soldi perché non siamo stati capaci di investirli bene. Regione Liguria sta lavorando molto bene, e di ciò voglio ringraziare gli assessorati che si stanno occupando di queste materie e tutti gli uffici che hanno ottenuto un risultato confermato lo scorso dicembre anche dalla Commissione Europea, che ha certificato il raggiungimento di tutti i 29 target comunitari posti a metà programmazione”.

