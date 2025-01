Termovalorizzatore, Intrabormida propone un “contratto per il territorio”: “Confronto su pro e contro, necessario soddisfare i bisogni dell’entroterra”

Cairo Montenotte. Un “Contratto per il territorio”, come via possibile per approfondire l’accoglimento del termovalorizzatore. E’ la proposta che lancia l’associazione Intrabormida presieduta da Andrea Alloisio.

“Nei prossimi mesi e per i prossimi anni saranno innumerevoli le scelte strategiche che determineranno il futuro della Valbormida – ricorda – Queste scelte coinvolgeranno gli Enti pubblici di ogni ordine e grado, dal piccolo Comune alle sedi ministeriali, con un’importante ricaduta per i cittadini e per le attività produttive diffuse sul territorio. In ordine sparso pensiamo alla destinazione d’uso delle ex aree industriali, al completamento dei programmi previsti dalla classificazione di area di crisi industriale complessa, all’ospedale di comprensorio, alle infrastrutture stradali e ferroviarie, alle scelte di approvvigionamento energetico, alla mappatura del dissesto idrogeologico, per finire con le riforme amministrative locali”.

