Turismo, siglato il patto del lavoro tra Regione e parti sociali: priorità ai contratti a tempo indeterminato

Liguria. È stato sottoscritto oggi il patto del lavoro nel settore del turismo, l’accordo tra Regione Liguria, Cgil, Cisl, Uil Liguria con le federazioni di categoria e le associazioni datoriali che prevede bonus per le imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato o con contratti di almeno otto mesi. La misura, arrivata all’ottava edizione e finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo si pone l’obiettivo di allungare il periodo di lavoro degli stagionali e a qualificarne la professionalità.

Le risorse disponibili ammontano a 5 milioni di euro: il budget verrà definito compiutamente alla pubblicazione dell’avviso e, come gli anni passati, saranno possibili ulteriori integrazioni per soddisfare tutte le domande. L’edizione 2024 del patto si è chiusa con 2.247 assunzioni in favore di 505 aziende.

» leggi tutto su www.ivg.it