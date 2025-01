Valpolcevera, emendamento Pd per ripristinare i 13 milioni per la rigenerazione di Campasso e Certosa

Genova. “Il governo reinserisca i 13 milioni di euro per le opere complementari al Terzo Valico dei Giovi per la realizzazione del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana della Valpolvcevera e del Campasso. Abbiamo presentato un emendamento al Decreto PNRR Emergenze perché l’investimento venga ripristinato. Il governo non può togliere risorse a un territorio che da anni subisce disagi e disservizi per i continui cantieri aperti e al quale è stata permessa una riqualificazione”.

Così i deputati Pd Valentina Ghio e Alberto Pandolfo che hanno presentato un emendamento che chiede il ripristino delle risorse.

