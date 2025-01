Vezzano ricorda il sacrificio di Andreani, Bucchioni e Giansoldati. Parteciperà anche Adelmo Cervi

Lunedì 3 febbraio a Vezzano Capoluogo, in occasione dell’ottantesimo anniversario, si terrà la commemorazione dei tragici fatti del 2 e 3 febbraio 1945, in cui furono uccisi i partigiani Annibale Giansoldati, Pietro Andreani ed Enrico Bucchioni.

Per l’occasione sarà inoltre presente Adelmo Cervi, figlio di Aldo, terzogenito dei fratelli Cervi, contadini antifascisti fucilati nel dicembre ’43 a Reggio Emilia dai fascisti, autore del libro I miei sette padri, che verrà presentato alle 17.30 nella sala consiliare del municipio vezzanese.

