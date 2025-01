Viaggio nell’Europa barocca: Le Consort al Teatro degli Impavidi sulle note di Bach, Vivaldi e di una misteriosa compositrice del Settecento

L’ensemble Le Consort sarà protagonista del terzo appuntamento della XII edizione di “Concerti a Teatro” – la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz – martedì 4 febbraio al Teatro degli Impavidi di Sarzana alle ore 20.45. Il Viaggio nell’Europa barocca dell’ensemble francese parte dall’Italia, con le raffinate Trio sonate di Antonio Vivaldi e Arcangelo Corelli; si approda poi in Francia con un deciso cambio di scenario grazie alle atmosfere eleganti di Jean-Philippe Rameau e Jean- François Dandrieu; il viaggio prosegue in Inghilterra con le malinconiche composizioni di Henry Purcell e di una misteriosa compositrice del Settecento, Mrs. Philarmonica, per culminare poi con l’intensità di Johann Sebastian Bach per ritornare ancora ad Antonio Vivaldi, con le variazioni sul famoso tema della Follia.

L’ensemble Le Consort – composto da Théotime Langlois de Swart (violino), Sophie de Bardonnèche (violino), Hanna Salzenstein (violoncello) e Justin Taylor (clavicembalo) – è un ensemble nato a Parigi nel 2015 dedicato alla musica barocca che si afferma velocemente in un contesto internazionale vincendo concorsi, sviluppando numerose collaborazioni e portando avanti un'intensa attività di incisione e diffusione del genere della trio-sonata. Distinti per la loro vivacità, freschezza e modernità di esecuzione, sono tra gli interpreti più in voga della loro generazione. La stagione dei “Concerti a Teatro” proseguirà fino ad aprile al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana. Fino al 4 febbraio è possibile acquistare l’abbonamento alla Stagione 2025 al Teatro degli Impavidi di Sarzana. I biglietti per i singoli concerti sono in vendita in entrambi i teatri e online su www.vivaticket.it. Tutte le informazioni sulla stagione e il programma completo sono disponibili su www.concertiateatro.it.

