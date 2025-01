A Finalborgo una grande serata di musica con due cori

Finale Ligure. “È più bello insieme” si chiama così il concerto in programma sabato 1° febbraio alle 21 nella chiesa collegiata di San Biagio a Finalborgo. Organizzata dalla parrocchia guidata da don Lorenzo Cortesi nell’ambito delle iniziative per la festa patronale e del Giubileo, con il patrocinio della Diocesi di Savona-Noli, la serata vedrà protagonisti due apprezzati gruppi vocali del Savonese: invitati dai padroni di casa del “San Biagio” (diretto da Fiorenza Ricca) ci saranno infatti come ospiti i cantori del Coro Polifonico di Valleggia (diretto da Maurizio Fiaschi). Una serata all’insegna della grande musica sacra con autori quali Mozart, Haendel, Gounod, Saint Saens, ma soprattutto dell’amicizia. Un appuntamento che rinsalderà lo storico rapporto fra le due realtà regalando al pubblico un vasto repertorio: dalle melodie classiche fino agli spiritual.

Il coro polifonico San Biagio di Finalborgo nasce nel 1987, sotto la direzione di Fiorenza Ricca, che lo guida tuttora, per iniziativa spontanea ed impegno di alcuni coristi. Oltre ad animare le celebrazioni liturgiche, ha partecipato ad eventi di importanza nazionale, sia musicale che religiosi, come i raduni in San Pietro e San Paolo fuori le mura. Nel maggio 2008 ha presenziato alla visita di Papa Benedetto XVI a Savona. Il repertorio del coro è ricco di canti di Monsignor Frisina, con il quale ha avuto piacere di cantare nel 2007 quando è stato ospite a Finalborgo, insieme al Coro della Diocesi di Roma. Nel 2014 il Coro ha partecipato al convegno “Cantare la fede” tenutosi a Roma, e nel 2018 ha preso parte al III incontro internazionale delle corali in Vaticano. Dal 2012 è accompagnato dall’organo da Stefano Mondino.

