Aulla protagonista su “Sapori e colori” di Rai News 24

“Sapori e Colori” la nota rubrica di Rai News 24 è sbarcata ad Aulla. Il programma, a cura di Silvia Rita e dedicato all’esplorazione del territorio alla scoperta di cultura enogastronomica e nuovi paesaggi, ha riservato un servizio del giornalista Matteo Parlato alla Fortezza della Brunella di Aulla che andrà in onda il 14 febbraio.

Stamani, venerdì 31 gennaio, la troup televisiva è arrivata in città per le riprese. “Sapori e Colori” racconterà dell’imponente fortificazione rinascimentale della Brunella, situata in posizione dominante sulla confluenza del fiume Magra e del torrente Aulella e strategica per il controllo di tutte le principali arterie stradali e i valichi appenninici.

