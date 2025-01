Caccia, l’Osa e il Pai: “Stagione quasi chiusa, fino al 14 marzo continua il ‘depopolamento’ di daini, caprioli, cinghiali”

Liguria. “Oggi, venerdì 31 gennaio chiude, quasi, la stagione venatoria 2024-25; ma in effetti si è conclusa ieri, perché oggi, non si sa ancora per quanto, è giorno di ‘silenzio venatorio’. Finalmente si smetterà di sparare anche agli ‘ultimi’ della fauna selvatica, quegli animali che hanno dovuto combattere più lungo di tutti contro fucili ed eccezionale siccità: volpi, colombacci, tordi bottaccio, ghiandaie, gazze e cornacchie; quasi, perché si continuerà fino al 14 marzo con i ‘selecontrollori’ alla ricerca di daini e femmine e giovani di capriolo; e, tutto l’anno, per i cinghiali: anche se è vietato chiamarla caccia ma ‘depopolamento’”. Così, in una nota, l’Osservatorio Savonese Animalista.

L’Osa ed il Partito Animalista Italiano (PAI) osservano che “ieri, tra gli ‘interventi di adeguamento dell’ordinamento’ il consiglio regionale ha approvato (articolo 13) alcune consuete ‘marchette elettorali’ a favore dei cacciatori, che di ‘adeguamento’ non hanno nulla se non accogliere le loro richieste a danno della fauna e della collettività; è stato così stabilito che la caccia al cinghiale partirà il 1° ottobre e terminerà il 31 gennaio, invece del 31 dicembre e senza attendere che a fine anno si accerti il non raggiungimento del contingente stabilito, in base a censimenti condotti dagli stessi cacciatori, e si proroghi a fine gennaio: segno inequivocabile che i censimenti erano come sempre inattendibili”.

