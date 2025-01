Cairese, la risalita passa anche da un super Oubakent: “Sette risultati utili consecutivi non arrivano per caso”

Cairo Montenotte. Hamza Oubakent ha contribuito attivamente ad una risalita in classifica non indifferente per la Cairese, lontana ora cinque punti dalla zona playout. L’esterno d’attacco ex Vado, arrivato in gialloblù a novembre, sta diventando sempre più un punto di riferimento morale e tecnico. Nel giro di tre giorni per lui sono arrivati due gol (a quota tre nella classifica marcatori): il primo determinante per la vittoria al Chittolina, il secondo quello che ha aperto la sfida poi pareggiata contro il Saluzzo. Ma il classe 1995 non è determinante solo come gol e assist: è tanto il suo lavoro di sacrificio durante i novanta minuti, che lo rende ancora di più un giocatore fondamentale per la causa gialloblù.

“Non era facile dopo sabato, comunque nel derby con il Vado abbiamo speso tanto – ha dichiarato nel post partita di mercoledì con il z-. Giocare su un campo pesante non era assolutamente facile. Non è scontato fare un risultato positivo. Peccato perché c’è stato solo quel tiro in porta di pericoloso del Saluzzo, ma poi ci ha fatto gol. Però l’importante comunque è continuare con la striscia positiva e andare avanti”.

» leggi tutto su www.ivg.it