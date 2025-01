Calcio. Guardia di Finanza all’Annibale Riva, controllati i corrispettivi dell’Albenga

Albenga. Arrivano altre brutte notizie per i tifosi ingauni, ormai da diversi mesi tempestati settimanalmente da notizie non rassicuranti sul club bianconero. L’ultima notizia riguarda il controllo della Guardia di Finanza svolto nella giornata di mercoledì nei confronti dell’Albenga.

Dall’inizio di campionato rampante della squadra, con il club addirittura in seconda posizione in classifica, nel giro di tre mesi anche sul campo la situazione è andata via via peggiorando. Oggi l’Albenga si trova infatti in solitaria al penultimo posto. Da ottobre, lo scioglimento in toto della società con le dimissioni di quasi tutto l’organigramma, gruppo squadra, allenatore e staff, la situazione Albenga era riecheggiata anche su diversi giornali fuori dalla provincia di Savona.

