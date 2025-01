Chiude per una settimana il ponte di Cavanella Vara causa lavori programmati

Sospensione temporanea della circolazione lungo la sp 17 Beverino–Bivio Aurelia, in corrispondenza del ponte sul fiume Vara, in località Cavanella Vara nel Comune di Beverino, per lavori necessari alla apertura definitiva della nuova corsia di monte. La ha disposta la Provincia della Spezia per permettere i lavori propedeutici all’apertura al traffico della nuova infrastruttura. La sospensione della circolazione scatterà dalle 9 del 3 febbraio 2025 fino alle 12.30 del 10 febbraio.

“La chiusura del tratto di strada avviene in coordinamento con la locale amministrazione comunale, così come previsto nella programmazione generale dell’opera pubblica in avanzata fase di realizzazione”, fa sapere la Provincia. “Il provvedimento temporaneo non comporta un vincolo tale da prevedere che qualche località risulti isolata in quanto la viabilità alternativa è assicurata dalla sp 18 Beverino-Castello–Padivarma e dalla sp 17 fino alla chiusura lato Beverino, per chi proviene da Riccò del Golfo, nonché dalla sp 1 e sp 10 fino alla chiusura lato Cavanella”.

