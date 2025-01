Cogorno, da Città Metropolitana sì alla rotatoria. Rossi: “Trovare soluzione condivise per sicurezza e viabilità”

Genova. La Città Metropolitana di Genova, attraverso il Consigliere delegato alla Viabilità Andrea Rossi, esprime il proprio sostegno alla realizzazione di una nuova rotatoria presso l’intersezione tra la SP 33 di San Salvatore, Via Divisione Coduri e Corso IV Novembre nel Comune di Cogorno. Una proposta che punta a migliorare la viabilità dell’area, pur riconoscendo le criticità tecniche da affrontare per garantire un progetto funzionale, sicuro e sostenibile.

“La realizzazione di una rotatoria in un’area densamente popolata come quella individuata a Cogorno è una soluzione che può migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico – commenta il consigliere Andrea – Tuttavia, per trasformare questa idea in realtà, è fondamentale affrontare con pragmatismo le criticità evidenziate. La Città Metropolitana è pronta a collaborare con il Comune di Cogorno per sviluppare uno studio progettuale preliminare che tenga conto di tutte le necessità tecniche e urbanistiche.”

