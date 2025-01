Cogorno: “Premio Bontà don Nando Negri”, il bando della 16esima edizione

Dall’Ufficio comunicazione Villaggio del Ragazzo

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Don Nando Negri ONLUS” bandisce il “Premio Bontà don Nando Negri” – 16ª edizione, da assegnare ad una persona che ha saputo essere strumento di aiuto per i più deboli e i più bisognosi, caratteristica che fu propria di don Nando. Il Premio è un riconoscimento non in denaro che verrà consegnato ufficialmente in occasione della celebrazione del diciannovesimo anniversario della “nascita al Paradiso” di don Nando, avvenuta il 6 luglio del 2006.

