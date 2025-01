Comunali 2025, i centristi di “Liberi e forti per Genova” chiama il Pd: “Costruiamo insieme una proposta politica solida”

Genova. “La lista civica “Liberi e Forti per Genova” annuncia il proprio sostegno alla coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative. La nostra proposta si ispira alla visione degasperiana di un centro riformista che guarda a sinistra, capace di coniugare stabilità e riformismo, nel solco della dottrina sociale della Chiesa”.

Lo si legge in una nota stampa firmata dal portavoce Francesco Sannino: “Avevamo espresso il nostro apprezzamento per una candidatura unitaria di Roberta Pinotti, riconoscendone equilibrio, competenza e radicamento sul territorio. Qualora si procedesse con le primarie, siamo pronti a sostenere Armando Sanna, la cui esperienza da sindaco di Sant’Olcese (2014-2020) ha dimostrato capacità amministrative solide e una visione inclusiva, qualità fondamentali per affrontare la complessità della città di Genova”.

