Comunali Genova, trattative fiume nel Pd per trovare il candidato. E spunta l’ipotesi D’Angelo

Genova. Stallo alla messicana sul candidato del centrosinistra per le comunali a Genova. Alle soglie del weekend che era stato annunciato come decisivo per il nome – almeno quello proposto dal Pd, che andrà poi approvato dal resto della coalizione – il rebus sembra tutt’altro che sciolto. E insieme alle numerose opzioni che circolano da giorni, di fatto ancora tutte sul tavolo, si vocifera di una possibile exit strategy per tagliare la testa al toro se non si riuscisse a trovare la quadra: mettere in campo la candidatura del segretario genovese Simone D’Angelo, colui che finora ha seguito di persona le trattative benché affiancato da un “comitato dei saggi” piuttosto autonomo.

Gli ultimi rumors indicano un possibile accordo tra le diverse correnti dem per lanciare nella corsa a Palazzo Tursi Federico Romeo, dal 2017 presidente del Municipio Valpolcevera ed eletto consigliere regionale alle ultime elezioni, foraggiato in particolare da Claudio Burlando. In cambio Alessandro Terrile, ex segretario provinciale e amministratore delegato di Ente Bacini, avrebbe la garanzia di un assessorato di peso nella futura giunta comunale. In questo modo, con le dimissioni di Romeo, scatterebbe il seggio per Luca Garibaldi, rimasto escluso dal Consiglio regionale all’ultimo giro, in un ritrovato equilibrio teorico tra le diverse anime del partito. In tal caso si profilerebbero per Terrile le ovvie dimissioni dall’organismo portuale, dimissioni che una fetta di partito avrebbe voluto arrivassero già nei mesi passati per eliminare le ombre legate alla maxi-inchiesta per corruzione che hanno investito – solo mediaticamente – lo stesso Terrile.

