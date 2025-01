“Impossibile pensare a Paola come se non fosse qui con noi. E’ la persona che ha costantemente perseguito il bene della sua famiglia e del suo paese. E’ la persona che si è costruita con amore la sua storia ed i suoi affetti, la persona con la quale abbiamo creato per il suo e per il nostro paese un programma di opere importanti. Sempre pragmatica, riportava spesso le mie divagazioni al contesto reale e contingibile aggiungendo simpaticamente ‘sai che rompo…’“. L’ex sindaco di Borghetto Vara, Claudio Delvigo, ricorda così Paola Bellano, la concittadina che aveva scelto come assessore nella giunta che aveva governato il territorio tra il 2016 e il 2021, scomparsa ieri all’età di soli 58 anni.

“Paola è la persona che non ha mai mollato, anche nella malattia, innumerevoli progetti e opere realizzati grazie anche a questa tenacia, dal ripristino del dissesto idrogeologico allo sviluppo della sentieristica, dai centri estivi per i ragazzi alle manifestazioni. Raramente – prosegue Delvigo – si trovano tanto attaccamento e senso di identità. Con forza e coraggio Paola ci ricorda di non mollare: sarà sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di chi l’ha conosciuta, apprezzata ed amata.

“Solo se berrete al fiume del silenzio, potrete davvero cantare. E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora incomincerete a salire. E quando la terra esigerà il vostro corpo, allora danzerete realmente”“, conclude Delvigo, citando Kahlil Gibran.

L’articolo Delvigo ricorda Paola Bellano: “Non ha mai mollato. Grazie alla sua tenacia abbiamo realizzato opere e progetti” proviene da Città della Spezia.

