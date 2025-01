Demografia, la Valbormida sempre più multietnica con oltre 4200 residenti di origine straniera

Valbormida. Entroterra savonese sempre più multietnico: in Valbormida il numero di residenti stranieri è superiore a 4200, e rappresenta l’11,5 per cento del totale degli abitanti, pari a 37474 (leggi qui).

Secondo le statistiche demografiche, nei Comuni più grandi il dato è in crescita ogni anno: a Cairo a fine 2024 erano 1749, a Carcare 467, a Cengio 593 e a Millesimo 408. Numeri alti anche nei paesi più piccoli, ad esempio ad Altare il totale è di 241, a Calizzano di 121, a Murialdo 72 e ad Osiglia 68. Ma il Comune con una maggiore presenza di stranieri in rapporto al totale dei residenti è Cosseria, con 231 unità, ovvero oltre il 22,5 per cento.

