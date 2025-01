Edilizia scolastica: la Provincia gioca il “jolly” del Cardarelli di Via Carducci durante i lavori negli altri istituti

L’edilizia scolastica spezzina è un’anziana signora. Molti istituti scolastici portano sulle spalle più di mezzo secolo e oltre. Da anni ormai fanno i conti con l’età che avanza. Chiaro però che alcuni segni del tempo pesano più di altri e i ritocchini a volte non sono sufficienti e quindi la Provincia che gestisce proprio l’edilizia degli istituti secondari è chiamata, assieme ai dirigenti scolastici a trovare una soluzione. Ed è a questo punto che l’ente “gioca il jolly” – frase usatissima ai tempi di Mike Bongiorno nella trasmissione televisiva “La ruota della fortuna” – affidandosi alla struttura dell’istituto Cardarelli di Via Carducci anche questo soggetto a lavori di riqualificazione.

La riconsegna del Capellini-Sauro ha messo in evidenza una serie di necessità anche sottolineate dal presidente della Provincia Peracchini che nel corso del sopralluogo di questa mattina ha sottolineato: “Intervenire su strutture vecchie non è facile e quindi anche creare un modello organizzativo di modalità di esecuzione dei lavori non è stato banale”.

Alla luce dunque di queste necessità, partendo dal presupposto che sono almeno 12 le scuole che in un modo o nell’altro restano sotto i ferri, il Cardarelli resta il jolly da giocare consapevoli che non si tratta di un istituto giovanissimo e alle prese con lavori conclusi e non, Sono state completate la palestra, le opere di antincendio e contenimento energetico. Risulta sospesa per una variante progettuale l’opera di edilizia antisismica.

Nonostante anche qui ci siano i lavori in corso, all’istituto è confermato il ruolo di “jolly”: “L’utilizzo è sempre quello – ha aggiunto Peracchini -. Abbiamo lavori in 12 istituti e stiamo intervenendo sul patrimonio immobiliare vetusto ma le esigenze cambiano e adeguare strutture datate e non è così facile. Siamo in un Paese che però pianifica poco, ha tanto debito pubblico e quindi non c’è possibilità di avere risorse come sarebbero necessarie. L’utilizzo di quell’edificio diventa fondamentale e manterrà la sua funzione di ‘jolly’ per il futuro vedremo”.

