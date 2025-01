Garante dei diritti delle persone private della libertà personale: aperto un punto di ascolto a Fossitermi

Partono da Fossitermi le attività dello sportello di ascolto dedicato al Garante delle persone private della libertà. L’inaugurazione si è tenuta questo pomeriggio a Fossitermi all’interno dell’edificio comunale “Centro civico nord” in Largo Vivaldi. Hanno partecipato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore Affari legali Manuela Gagliardi, Giovanna Furfaro dell’Ufficio garante della Regione Liguria, Agostino Codispoti Garante delle persone private della libertà personale per il Comune della Spezia. In una nota il Comune ha precisato che questa tappa rappresenta “l’ultima dell’iter amministrativo iniziato due anni fa con l’approvazione del regolamento per l’istituzione della figura Garante, seguita dalla nomina a seguito di esperimento di apposito avviso pubblico, di Agostino Codispoti, in questo importante ruolo”.

“Con l’istituzione della figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, l’Amministrazione Comunale intende consolidare il proprio impegno a supporto delle categorie più vulnerabili della comunità assicurando la tutela dei diritti umani fondamentali e promuovendo percorsi di reinserimento nella società a beneficio di tutta la collettività. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – La creazione di un ufficio dedicato a questa figura rappresenta quindi un punto di ascolto e di mediazione, ma anche un collegamento fattivo tra la Casa Circondariale e le Istituzioni locali affinché vengano sempre rispettati i principi di dignità e umanità propri di ciascun individuo.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com