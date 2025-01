Il “Capellini-Sauro” a Washington con il TPIU Twinning Project Italia-USA

Dal 3 al 10 febbraio prossimi, sei studentesse e quattro studenti appartenenti a classi quinte del Liceo Scientifico Scienze Applicate, accompagnati dal dirigente scolastico Antonio Fini e dalla professoressa Alessandra Buttini, saranno a Washington DC per partecipare ad un’attività di scambio culturale.

Casa Italiana Ente Promotore ha predisposto un ricco programma che prevede, tra l’altro, un’intera giornata presso la Oxon Hill High School (Maryland), per vivere un’esperienza di “scuola americana”.

Vi sarà spazio per incontri con esponenti dell’amministrazione scolastica locale e non mancheranno visite culturali alle principali istituzioni della capitale statunitense, a partire da Capitol Hill, e ai famosi musei dell’Aria e dello Spazio e di Storia Naturale oltre ai diversi monumenti tra cui il Lincoln Memorial, l’Obelisco George Washington e molto altro.

Gli studenti visiteranno anche il Museo Italo-Americano dell’immigrazione.

Durante il soggiorno, studenti e staff saranno ospiti di famiglie statunitensi e avranno quindi modo di vivere una breve ma intensa esperienza immersiva nella realtà locale e nella cultura americana, con la possibilità di stringere ulteriori rapporti di collaborazione per future esperienze di scambio, magari ospitando a breve nella nostra città una delegazione di studenti americani. Grazie alla disponibilità e all’impegno di Simonetta Baldassari, coordinatrice del progetto e Federica Petracci, direttore di Casa Italiana Ente Promotore l’istituto potrà essere rappresentato oltreoceano.

