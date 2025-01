L’AS Cittadella ha completato nelle scorse ore Emmanuele Matino, difensore classe 1998 nato a Napoli. Matino arriva a Cittadella dopo aver vestito la maglia del Bari nella prima parte di questa stagione. Esordio tra i professionisti con il Potenza nel 2018, poi Cavese ancora Potenza e Bari dal gennaio 2023. Per lui una ventina di presenze in serie B. Non è escluso che scenda già in campo sabato pomeriggio contro lo Spezia.

