Incidente mortale in Viale Italia, interrogato il 28enne alla guida della Bmw. L’avvocato: “Dopo lo schianto era sotto shock”

E’ stato interrogato questa mattina in carcere il 28enne coinvolto nel tragico incidente avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Il giovane, alla guida di una Bmw, ha violentemente impattato contro un’utilitaria su cui viaggiava una famiglia di quattro persone. Nell’incidente ha perso la vita Giovanni Benassi, 71 anni, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto.

Dopo lo schianto, il conducente della Bmw si è allontanato, facendo perdere temporaneamente le sue tracce. Il suo avvocato, Luigi Fornaciari Chittoni, ha dichiarato: “Dopo l’incidente era in stato confusionale, ferito e sotto shock. In preda al panico, si è rifugiato a casa della fidanzata. È profondamente dispiaciuto per l’accaduto”.

