K1. Il calicese Sasha Mosso a Kick and Punch contro Nicolò Rossi: “Mi sento migliorato, sono pronto”

È tutto pronto per l’inizio di 2025 per Sasha Mosso, talento calicese del Kombat Team che, domani sera, calcherà il ring di Kick and Punch, nota promotion italiana e ben conosciuta anche a livello internazionale. Terzo incontro nei professionisti per il giovanissimo classe 2006, che questa volta si metterà in gioco contro Nicolò Rossi, atleta del The Sniper Team nella categoria -54 kg.

Un fine anno scorso decisamente intenso per l’atleta ligure. Tornato dalla Thailandia dove ha disputato e vinto due match per ko, ha aspettato il compimento dei 18 anni di età e si è subito cimentato in due incontri da professionista anche in Italia, uno di Muay Thai e uno di K1. Da entrambi gli incontri ha fatto vedere di che pasta è fatto, riuscendo a dimostrare di avere un futuro in questo sport e ritagliandosi un posto nella card di domani sera dell’evento milanese.

