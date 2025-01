La Fiera di San Giuseppe è lontana ma c’è chi chiede quattro giorni e chi cerca il “colpevole” della scelta dei tre

La Fiera di San Giuseppe sul calendario è ancora lontana ma ha già infiammato l’opinione pubblica e attivato la politica tra le fila della minoranza. L’oggetto del contendere è la decisione di sviluppare l’evento su tre giorni: dal lunedì al mercoledì, escludendo il fine settimana. L’ago della bilancia sarebbe stata la questione viabilità sostenuta anche dal tema della sicurezza legata all’evento che, come è noto, richiama decine di migliaia di presenze. A non aiutare comunque è anche il calendario: la festa del santo, patrono dei papà, cade di mercoledì esattamente in mezzo alla settimana.

La scelta di quest’anno sarebbe maturata per limitare una serie di potenziali disagi e dopo un confronto a più riprese con le associazioni di categoria con il risultato finale è quello noto a tutti. In un primo momento sembrava che la questione fosse risolta ma dopo la comunicazione ufficiale qualcosa ha cominciato a muoversi sopratutto tra i cittadini e sui social. Le critiche nella maggior parte dei casi sono state molto aspre e alcuni commercianti si sono sentiti il dito puntato contro. Come spesso accade con l’era di internet il tema è diventato “virale” almeno per la dimensione spezzina.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com