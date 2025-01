La giunta itinerante fa tappa a Molassana: “Sollecitazioni per lo Skymetro, lo spiegheremo ai cittadini”

Genova. Sesto appuntamento per l’incontro settimanale con I quartieri in giunta che ha fatto tappa nel quartiere di Molassana, presso l’auditorium della biblioteca Saffi, nel Municipio IV Media Val Bisagno. La riunione è iniziata con la discussione dei punti all’ordine del giorno, seguita dalla condivisione e votazione dei provvedimenti, con la partecipazione del presidente del Municipio, Maurizio Uremassi e dei componenti della giunta municipale.

Dopo la seduta di giunta, che ha visto tra l’altro l’approvazione di 450mila euro di risorse extra per le manutenzioni diffuse nei quartieri, la seconda parte dell’incontro è stata dedicata all’ascolto delle associazioni ed enti individuati dal Municipio che si sono fatti portavoce delle istanze territoriali. Tra i temi affrontati la viabilità nei pressi della Volpara e in generale della vallata, istanze di sicurezza, il nuovo forno crematorio, la cava Cavalletti, spazi per i giovani.

» leggi tutto su www.genova24.it