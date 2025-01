Lapadula rinuncia a parte dell’ingaggio, stretta finale dello Spezia con il Cagliari

Una notte insonne tra La Spezia e Cagliari, dove si è proseguito fino a tardi nella trattativa per portare Gianluca Lapadula in maglia bianca. Stefano Melissano è al lavoro per regalare a Luca D’Angelo una punta da Serie A, l’acquisto che permetterebbe allo Spezia di contare su un bomber con numeri straordinari in Serie B per l’ultimo stint di campionato. Lapadula sta spingendo per la conclusione dell’operazione, forte di una grande voglia di rilanciarsi con la maglia dello Spezia, che lo ha subito convinto con il suo progetto anche grazie allo stretto rapporto con il ds Melissano, con cui l’attaccante si conosce dai tempi di Lecce.

Lapadula percepirebbe circa mezzo milione fino a giugno a Cagliari e ha già chiarito che sarebbe pronto a rinunciare a parte dello stipendio per scendere in Serie B e concludere la stagione allo Spezia. Il club di Via Melara ha proposto al Cagliari parte dell’ingaggio pagata al calciatore, che diventerebbe spezzino in caso di Serie A, con bonus a favore della squadra sarda. L’attaccante a bilancio ha un costo storico di 1.600.659 euro e un residuo di circa mezzo milione, cifra che il presidente Giulini vorrebbe ottenere dall’operazione per evitare una minusvalenza e su cui si tratta anche questa mattina.

