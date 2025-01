Lapadula saluta il Cagliari: “Tutto questo rimarrà sempre impresso”. Ora lo Spezia

Gianluca Lapadula è virtualmente un nuovo giocatore dello Spezia, che lo annuncerà nei prossimi minuti come nuovo rinforzo della squadra di Luca D’Angelo. Un’operazione complicata e risolta tra questa notta e le prime ore della giornata di oggi, che ha dato modo allo Spezia di trovare un accordo definitivo con il Cagliari, che già ieri sera aveva autorizzato il viaggio dell’attaccante nella città ligure.

Pochi minuti fa, l’italo-peruviano ha voluto salutare il pubblico di Cagliari, che lo ha incitato e supportato nei due anni e mezzo di avventura in Sardegna, dove Lapadula ha pesato e non poco nella stagione di ritorno in Serie A dei rossoblù. “Tutto questo rimarrà per sempre impresso per sempre in noi! Grazie Cagliari, grazie di cuore”, ha scritto l’attaccante su Instagram, con una carrellata di foto che ripercorre la sua avventura sull’isola. Ora lo Spezia e una nuova sfida.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com