Al Mart di Rovereto saranno esposte fino al 9 febbraio le sette sculture dell’artista sarzanese Beatrice Taponecco, fra le protagoniste della decima edizione del premio assegnato ogni due anni dalla VAF Stiftung per sostenere la giovane arte italiana. La Fondazione infatti il 27 settembre scorso, proprio all’interno del Museo di arte moderna e contemporanea, ha premiato Debora Garritani, Monica Mazzone e Alessandro Nanni, conferendo invece il premio alla carriera a Marcello Morandini. Il Premio VAF, biennale, supporta giovani talenti italiani under 40, presentandoli in mostre in Italia e Germania. La selezione degli artisti finalisti è stata curata con attenzione dal comitato scientifico della Fondazione, che promuove l’arte contemporanea italiana con una metodologia critica e aperta. Una vetrina prestigiosa dunque per Taponecco che “Plasmando la pietra dura fino a renderla morbida, leggera, quasi trasparente e a tratti sensuale – si legge sulle pagine del Mart – trae ispirazione da elementi naturali come il mare, le foglie, gli alberi, di cui l’affascinano in particolar modo la forza generativa e la varietà di forme”. “Scolpito nel rispetto delle metodologie tradizionali di lavorazione e rifinito interamente a mano – si legge ancora – il marmo diventa nelle opere dell’artista una materia setosa, quasi ricamata, in un gioco di luci e ombre che muta a seconda dell’alternanza di superfici levigate e ruvide”.

L’articolo Le sculture della sarzanese Beatrice Taponecco al Mart di Rovereto fino al 9 febbraio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com