Nuovo Gaslini, posata la prima pietra del Padiglione Zero: “Pronto nel 2026 nonostante i ritardi”

Genova. Sarà pronto entro la fine del 2026 il Padiglione Zero, cuore pulsante del nuovo ospedale Gaslini, nonostante i ritardi sulla tabella di marcia. La conferma è arrivata oggi a margine della posa della prima pietra, cerimonia simbolica per celebrare l’inizio della costruzione dopo l’avvio delle demolizioni.

“Questa è una pietra miliare – spiega il presidente Edoardo Garrone -. Questo investimento era necessario perché una struttura a venti padiglioni, pensata nel 1930, non è più adeguata alla medicina moderna. Il Padiglione Zero dovrà essere consegnato entro la fine dell’anno prossimo, per impegno del costruttore, poi ci saranno le altre due fasi della costruzione dei padiglioni 1 e 2, con bassa intensità di cura e laboratori, e l’opera complessivamente sarà completata nel 2029. Ma l’alta intensità di cura sarà funzionante dai primi mesi del 2027. Qualche ritardo è normale che ci sia, l’opera sicuramente verrà consegnata entro fine 2026″.

» leggi tutto su www.genova24.it